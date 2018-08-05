Hamas ve El-Fetih Arasında Karşılıklı Suçlama

İsrail ile muhtemel anlaşmadan dolayı Hamas ile el-Fetih hareketleri birbirine karşılıklı suçlamalarda bulundu.

El-Fetih Hareketinden yapılan açıklamada, "Hamas liderliğinin işgalci yönetimle utanç verici müzakerelerde yer alması, Yüzyılın Anlaşması'nın en önemli maddelerinin fiili olarak uygulanmasıdır." ifadeleri yer aldı.

Fetih'in Seferberlik ve Örgütlenme Komitesi Basın Ofisi Başkanı Munir el-Cagub, Gazze'nin Filistin'in diğer parçalarından kopartılarak küçük bir devlet oluşturulmasının Filistin ulusal projesinin sonunun gelmesi ve Yüzyılın Anlaşması'nın en tehlikeli hedeflerinden birinin uygulanması anlamına geldiğini söyledi.

Cagub, görüşmelerin meşru Filistin yönetimi dışında gerçekleşmiş olmasının tehlikesine de dikkati çekti.

Görüşmelerin "şüpheli" olarak nitelendirildiği açıklamada, ulusal ortak karar ve halkın idaresi dışında gerçekleşen görüşmelerden çıkacak hiçbir sonucun kendileri açısında bağlayıcılığının bulunmayacağı vurgulandı.

Fetih'in ithamlarına karşı Hamas'tan yapılan açıklamada ise, "Fetih Hareketinin basın üzerinden sürekli devam eden sorumsuzca saldırıları, Gazze'deki halkımızın sıkıntılarını sonlandırmayı ve birliği hedefleyen uluslararası, bölgesel, ulusal gayretler ve Mısır'ın çabalarının başarıya ulaşmasının önündeki yolu kesmeyi hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın Gazze halkının sıkıntılarının sonlandırılması için büyük çaba gösterdiğine işaret edilen açıklamada, merkezi lider kadrosunun Mısırlılar, uluslararası yetkililer ve Filistin ulusal yapısındaki tüm kişilerle bu hedefi gerçekleştirmek için olağanüstü gayret sarf ettiği vurgulandı.

Tüm bu uğraşının amacının Gazze'den ablukanın kaldırılması, Gazze halkına uygulanan yaptırımların sonlandırılması, Filistin birliği ve uzlaşısı olduğuna değinilen açıklamada, Gazze halkının saldırılar olmadan, krizler yaşamadan, ablukasız, güvenlik ve selamet içinde yaşamasının istendiğinin altı çizildi.

Öte yandan İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, muhtemel bir anlaşmadaki teklifleri değerlendirmek üzere küçültülmüş İsrail kabinesinin bu akşam toplanacağı belirtildi.

Haberde, kısa süre önce Gazze'ye uygulanan ve ağırlaştırılan ablukada önemli rol oynayan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki bazı şartların kaldırılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Yine benzeri şekilde balıkçıların avlanma alanlarının genişletileceği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in tüm bu yönde atacağı adımların Gazze tarafından İsrail tarafına fırlatılan yanıcı uçurtma ve balonların atılmaması karşılığında gerçekleştirileceğine işaret edildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, bugün başta Hamas olmak üzere İslami Cihad hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer bazı gruplar "İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için" bir araya gelmişti.

Gazze'ye 8 yıl aradan sonra giriş yapan Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, toplantı öncesi kısa bir açıklama yaparak, 2006'dan beri devam eden Gazze ablukasının kaldırılması için önlerinde büyük bir fırsat bulunduğunu, İsrail ile muhtemel anlaşmanın diğer Filistinli grupların onayı olmadan tek başına Hamas tarafından yapılamayacağını söylemişti.

Öte yandan Fetih Hareketi temsilcileri de toplantının yapıldığı mekana gelerek diğer Filistinli gruplarla selamlaştı ancak toplantıya katılmadan ayrılmıştı.