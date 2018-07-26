Hamas ve Cihad'dan İsrail'in Saldırılarına Yanıt

Hamas ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını cevapsız bırakmayacakları belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik topçu ateşinin ardından Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze ile ilgili olarak gerginliği tırmandırması ve direnişçileri kasıtlı hedef almasının "kasten ve tasarlayarak öldürme niyetini" yansıttığı vurgulandı.

Bu saldırının işgalci İsrail'in suçlu, eli kanlı olduğunu gösterdiğine ve bu ihlaller karşısında sessiz kalınamayacağına işaret edilen açıklamada, "Direniş, halkını savunma ve koruma, düşmana karşılık verme görevinden vazgeçmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasında ise "İşgalci İsrail'in bugün işlediği suç, cezasız kalmayacak. Direniş, halkımızı koruyacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, saldırıya cevap vermek için tüm seçeneklerin masaya yatırıldığı ve düşmanın (İsrail) savaşa istediği zaman başlayıp istediği zaman bitiremeyeceğini bilmesi gerektiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınırda bir İsrail askerinin Gazze'den açıldığı iddia edilen keskin nişancı ateşiyle yaralandığı, bunun üzerine İsrail ordusunun top atışıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 7 askeri hedefi vurduğu ifade edilmişti.