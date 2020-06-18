Hamas: Ürdün'ün İsrail'in "ilhak" planını reddeden tutumunu değerli buluyoruz
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Hamas: Ürdün'ün İsrail'in "ilhak" planını reddeden tutumunu değerli buluyoruz

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına karşı tavır alan Ürdün'ün duruşunun önemli olduğunu belirtti.

Hamas: Ürdün'ün İsrail'in
18.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:22

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına karşı tavır alan Ürdün'ün duruşunun önemli olduğunu belirtti.

Hamas'ın Arap ve İslami İlişkiler Büro Başkanı İzzet er-Raşak, yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün'ün, işgal hükümetinin Batı Şeria ve Ürdün vadisindeki toprakları 'ilhak' planını reddeden tutumunu değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Bu proje Filistin'in bugünü, geleceği ve haklı davasına bir varlık tehdidi oluşturuyor. Ayrıca kardeş Ürdün'e karşı gerçek bir tehlike arz ediyor." ifadelerine yer veren Raşak, Ürdün'ün tutumunu "Filistin halkını destekleyen tarihi duruşunun bir uzantısı" olarak nitelendirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, önceki gün ABD Kongre üyeleriyle telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in "ilhak" planının Orta Doğu'daki istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in "ilhak" planına tepki gösteren Kral Abdullah, "İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları tek taraflı ilhakı kabul edilemez, bölgede barış ve istikrarın sağlanması beklentisini baltalar." ifadesini kullanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de bugün İsrail'in "ilhak" planını görüşmek için Filistin'e gelmişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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