Hamas, UNRWA'nın İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilere okullarında yetersiz hizmet vermesini kınadı
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Hamas, UNRWA'nın İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilere okullarında yetersiz hizmet vermesini kınadı

Hamas, UNRWA'nın İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilere okullarında yetersiz hizmet vermesini kınadı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Hamas, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA), İsrail'in saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilere Gazze'deki okullarında gerektiği gibi hizmet vermemesine tepki gösterdi.

Hamas, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA), İsrail'in saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilere Gazze'deki okullarında gerektiği gibi hizmet vermemesine tepki gösterdi.

Hamas'ın uluslararası ilişkiler ofisi üyesi Basim Naim, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu evleri yıkılan veya içinde yaşanamayacak derecede zarar gören Filistinlilerin UNRWA'nın okullarına sığındığını hatırlattı.

İsrail'in acımasız ve şiddetli saldırılar düzenlediği bölgelerde yaşayanların da evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktaran Naim, bu kişilerin 8 gündür en basit insani ihtiyaçlardan yoksun halde UNRWA'nın okullarında yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

UNRWA'nın, okullarına sığınan Filistinlilere yeterli hizmet vermemesini şiddetle kınadıklarını belirten Naim, ismini vermediği bazı kesimleri, uydurma gerekçelerle kurumun görevini yerine getirmesini engellemekle suçladı.

Naim, UNRWA'nın davranışında derhal bir değişiklik olmasını ve insanların tüm insani ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hareket etmesini umduğunu ifade etti.

UNRWA, 17 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de 34 bin Filistinlinin İsrail saldırılarından kaçarak UNRWA'nın 40'tan fazla okuluna sığındığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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