Hamas: Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'i cesaretlendiriyor Hamas, İsrail güçlerinin Müslümanların kutsallarına yönelik ihlalleri karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasının Tel Aviv yönetimini cesaretlendirdiğini belirtti.

Hamas, İsrail güçlerinin Müslümanların kutsallarına yönelik ihlalleri karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasının Tel Aviv yönetimini cesaretlendirdiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde sabah ezanının okunmasını engelleyip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini gerekçe göstererek onlarca Filistinlinin camiye girişine izin vermemesine tepki gösterdi.

Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun, işgal güçlerinin Müslümanların kutsallarına yönelik ihlalleri karşısındaki sessizliği ve bölge ülkelerinin İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi kapsamında attığı hızlı adımlar İsrail'i cesaretlendiriyor." ifadesini kullandı.

İsrail'e karşı Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere direnişin yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayan Berhum, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'i cesaretlendiriyor. Uluslararası toplumu İsrail'in ihlallerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."

İsrail güçleri Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan okunmasını engelledi

İsrail askerleri bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde sabah ezanının okunmasını engellerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini gerekçe göstererek onlarca Filistinlinin camiye girişine de izin vermemişti.

Harem-i İbrahim Camisi'ne az sayıda kişinin girişine izin veren İsrail askerlerinin Kovid-19 önlemlerini gerekçe göstererek içeriye almadığı Filistinliler ise namazlarını sokaklarda kılmıştı.

Filistin yönetiminin Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 3 ay kapalı kalan Harem-i İbrahim Camisi, salı günü ibadete açılmıştı.

İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun yanı sıra İsrail Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Kaynak: AA