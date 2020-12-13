Hamas: Ulusal birlik için diyaloğa hazırız
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Hamas: Ulusal birlik için diyaloğa hazırız

13.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:08
Hamas: Ulusal birlik için diyaloğa hazırız

Hamas, Filistin'de ulusal birliğin yeniden tesis edilmesi için diyalog sürecine devam etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Filistin'de ulusal birliğin yeniden tesis edilmesi için diyalog sürecine devam etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Hamas yetkililerinden Husam Bedran, Suriye'deki Filistinli grupların bölünmüşlüğe son vermek için ulusal diyaloğun sürdürülmesi çağrısı üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Ulusal birlik konusundaki tutumumuz sabit. Birliğin yeniden tesis edilmesi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) dahil Filistin ulusal kurumlarının ortaklık temelleri üzerine yeniden yapılandırılması için ulusal diyaloğa devam etmeye daima hazırız." ifadelerini kullandı.

Bedran, ayrıca söz konusu grupların yaptığı çağrıyı takdirle karşıladığını ifade etti.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Filistinli gruplardan; İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika), dün yaptıkları açıklamayla, Filistin'de kapsamlı ulusal diyaloğun sürdürülmesi, birliğin tesis edilmesi ve ulusal kurumların ortaklık üzerine yeniden yapılandırılması çağrısında bulunmuştu.

Hamas ve Fetih arasında karşılıklı suçlamalar

Son günlerde Fetih ve Hamas hareketlerinin yöneticileri, birbirlerini ulusal uzlaşı çabalarını engellemekle suçlamıştı.

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye, 1 Aralık'ta Gazze'de Hamas'ın "Ulusal Gelişmeler" adıyla düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin yönetiminin 17 Kasım'da, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurmasına değinerek, "İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi. Ancak tamamıyla başarısız olmasına neden olmadı." demişti.

Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh de Hayye'nin açıklamasına sosyal medya hesabından cevap vererek, "Hamas'ın önde gelenlerinin yanlış bilgilendirme ve aldatma dalgasına geri dönmesi, ulusal uzlaşının kazanımlarından kaçındığını ve İstanbul uzlaşısının terk edildiğini göstermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımında "Hamas, Kahire'deki son turu kasıtlı olarak başarısızlığa uğrattı." ifadesine yer veren Şeyh, Fetih hareketinin ise "uzlaşmayı sağlamak ve zorluklarla yüzleşmek için ulusal diyaloğu sürdürmenin gerekliliğinde ısrar ettiğini" savunmuştu.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalanmasına rağmen yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden bunlar hayata geçirilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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