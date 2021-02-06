Hamas, UCM'nin Filistin'de yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesinden memnun Açıklaması

Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.

Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu karar, adaletin sağlanması yolunda atılan önemli bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

"Siyonist savaş suçlularının uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekli adımların tamamlanması" çağrısı yapılan açıklamada, UCM'nin olası baskılarla mücadele çabasının, şeffaflığını ve güvenilirliğini gösterdiği belirtildi.

UCM, 5 Şubat'ta İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha