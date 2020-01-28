Hamas: Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacağız
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Hamas: Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacağız

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

28.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:14
Hamas: Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacağız

Filistinli direniş örgütü , ABD Başkanı 'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının hakları, Trump ya da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şahsi hedeflerinin gerçekleştirilmesi için müzayede konusu olmayacak." dedi.

Filistin meselesinin karşılaştığı zorluklarla mücadele için gerçek anlamda birlik ve beraberlik sağlanması, tek bir ulusal strateji konusunda mutabık kalınması gerektiğinin altını çizen Hayye, "Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Hayye, Arap ve İslam dünyasından, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan karşısında seslerini yükseltmelerini, Washington yönetiminin, Filistin halkı aleyhinde daha ileri gitmesinin engellenmesini istedi.

Kaynak: AA
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