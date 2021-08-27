Hamas temsilcisi Merzuk, Moskova'da temaslarda bulundu
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Hamas temsilcisi Merzuk, Moskova'da temaslarda bulundu

Hamas temsilcisi Merzuk, Moskova'da temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un başkent Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un başkent Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merzuk, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin meselesi ele alındı.

Rusya tarafı, Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin kabul görmüş uluslararası hukuk temelinde yapılması gerektiği yönündeki pozisyonunu teyit etti.

Görüşmede, "yerleşim ile ilgili eylemler, sivil yapıların altyapısının tahrip edilmesi ve şiddetin teşvik edilmesi dahil Filistinliler ve İsrailliler arasındaki gerilimi yeniden kışkırtacak tek taraflı adımlardan kaçınılmasının" önemi vurgulandı.

Filistinliler arasında ulusal birliğin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) siyasi platformu bünyesinde sağlanması konusunun da ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, Filistin'in önde gelen siyasi güç ve hareketlerin toplantısını Moskova'da organize etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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