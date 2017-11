Hamas'tan "Tunus'taki Üyemizi Mossad Öldürdü" Açıklaması

Hamas, 2016'da Tunus'ta öldürülen İzzeddin el-Kassam Tugayları Üyesi Muhammed Zevvari'ye düzenlenen suikastın, İsrail gizli servisi Mossad tarafından yapıldığını açıkladı.



Hamas yöneticilerinden Muhammed Nizal, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üyesi olan uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin 2016'da Tunus'ta öldürüldüğü suikastı Mossad'ın gerçekleştirdiğine dair ellerinde kesin delillerin bulunduğunu" söyledi.



Suikasttan hemen sonra olayı araştırmaya başladıklarını kaydeden Nizal, "Suikastı Mossad'ın yaptığını tahmin etmiş ve olaydan kısa bir süre sonra da bunu açıklamıştık. Bugün, o açıklamamızı kesin delillerle kanıtladığımızı ve İsrail'i Muhammed Zevvari'nin katli olmakla suçladığımızı resmi olarak ilan ediyoruz." dedi.



Zevvari'yi uzun bir süre takip eden Mossad ajanlarının, suikast için başka gruplardan da yardım aldığını belirten Nizal, Mossad ajanlarına yardım eden bu grupların kimler olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.



Suikastın "Johann" adında bir Mossad subayı tarafından komuta edildiğini iddia eden Nizal, suikastla ilgili şu ayrıntıları verdi:



"Yapmış olduğumuz araştırmalar gösteriyor ki suikast operasyonunda üç ekip koordinasyonlu şekilde çalışmış. Birinci ekip lojistik destek sağlamış, ikinci ekip bilgi toplamış ve üçüncü ekip de cinayeti işlemiş. Bosna Hersek pasaportu taşıyan iki kişi, aracının içinde bulunduğu sırada Zevvari'ye susturucu takılmış silahlarla yakın mesafeden ateş etmiş."



Mossad'ın dünyanın farklı bölgelerinde şimdiye kadar birçok cinayet işlediğine ve işlemeye devam ettiğine dikkati çeken Nizal, şunları kaydetti:



"Bunlara sessiz kalmak bölgenin istikrarına zarar veriyor. Siyonist devlet, Zevvari'nin katilidir ve bu delilleriyle de ispatlanmıştır. Terör eylemlerine devam eden bu terörist devlete, hukuki ve siyasi yollarla hesap sorulmalı ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Siyonist devletin tüm saldırılarına rağmen bizim Filistin mücadelemiz devam edecektir."



Muhammed Zevvari suikastı



Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari, 15 Aralık 2016'da Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu ileri sürülen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. Suikastın ardından yapılan açıklamalarda olayın arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti.



Olayda İsrail'in parmağı olduğu iddiaları toplumda infial yaratmış, saldırının gerçekleştiği yerde yapılan video çekimlerinin İsrail 10'uncu kanalında yayınlanmasıyla başlayan egemenliğin ihlali düşüncesi, Tunusluların tepkilerini artırmıştı.



Başlangıçta tepkisiz kalmakla suçlanan Tunus hükümeti ve resmi makamlar, suikastta yabancı parmağının kesinliğini ortaya koyarken, İsrail'e dönük suçlamalar için ise henüz delillerin kesinleşmediğini açıklamıştı.



İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Ocak 2017'de Refah kentinde Muhammed Zevvari için inşa edilen anıtın açılışında yaptığı konuşmada, "Şehidimiz Zevvari, direniş envanterine kattığı 'Ebabil' adlı insansız hava araçlarıyla son savaşa damgasını vurdu. Zevvari'nin kanı boşa gitmeyecek. İsrail'in işlediği her suçla bizdeki hesabı kabarıyor." ifadelerini kullanmıştı.