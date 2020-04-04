Hamas'tan Suudi Arabistan'a tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısı
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Hamas'tan Suudi Arabistan'a tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısı

Hamas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da tutuklu Filistinlilerin sağlığından endişe duyduğunu belirterek, serbest bırakılmalarını istedi.

04.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:12
Hamas'tan Suudi Arabistan'a tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısı

Hamas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da tutuklu Filistinlilerin sağlığından endişe duyduğunu belirterek, serbest bırakılmalarını istedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinlilerin Kovid-19 salgının yayılması nedeniyle sağlık durumlarının büyük risk altında olduğu belirtildi.

Filistinlilerin Suudi Arabistan'da suç işledikleri için değil, ümmetin davası olan Filistin davasını unutmadıkları için tutuklandıkları savunulan açıklamada, söz konusu tutukluların Suudi Arabistan yönetiminin siyasetiyle uyumlu olarak yasal ve meşru yollarla Filistin davasını savunmaya çalıştığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Filistin davasını savunucu tutumundan vazgeçerek davaya karşı tutum sergilemesinin "üzüntü verici" olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan yönetimine, hareketin lider kadrosundan olan ve birçok sağlık sorunu yaşayan 81 yaşındaki Muhammed Salih el-Hudari ile arkadaşlarını serbest bırakması çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini bir yıldır gözaltında tutuyor

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, Hudari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisini vermişti.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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