Hamas'tan, seçim öncesi ulusal uzlaşı açıklaması

15.10.2019 01:02

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin seçimlerinin yapılabilmesini sağlayacak olan zeminin ulusal uzlaşı olduğunu belirtti.

Twitter hesabından yazılı açıklama yapan Merzuk, seçimlerin Batı Şeria, Gazze ve yurt dışındaki tüm Filistinlilerin yöneticilerini özgürce seçmesi için tanınmış bir hak olduğunu ifade etti.

Filistin seçimlerinin yapılabilmesi için ulusal uzlaşının sağlanması gerektiğine işaret eden Merzuk, Hamas'ın, çıkan sonuç ne olursa olsun bunu kabul edeceğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 7 Ekim'de, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde ilgili makamlara talimat vermişti.

Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

Kaynak: AA