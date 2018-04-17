Hamas'tan Mısır'a "İsrail'e Şalit Esir Takası Baskısı Yapma" Çağrısı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Mısır'a İsrail'e 2011'de yapılan "Şalit esir takası" sonucu özgürlüğüne kavuşan Filistinlilerden yeniden gözaltına alınanları serbest bırakması için baskı yapması çağrısında bulundu.

"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareket, arabulucu olan Mısır'dan işgal hükümetinin takas anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşmalarının ardından yeniden gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakmaya zorlamasını istiyor." denildi.

Söz konusu Filistinlilerin yeniden gözaltına alınmalarının anlaşma maddelerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, ikinci bir takas anlaşması görüşmelerine başlamak için öncelikle yeniden gözaltına alınan Filistinlilerin serbest bırakılması gerektiği aktarıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin tutukluların haklarına saygı göstermesi konusunda İsrail hükümetine baskı yapmaya çağrıldığı açıklamada, tüm uluslararası, bölgesel ve Arap hükümetleri ile kurumlarından "işgalcilere uluslararası insani standartlar çerçevesinde onurlu bir yaşam için gereken şartları sağlamasına yönelik baskı yapması" istendi.

Hamas ile İsrail arasında Mısır hükümetinin arabuluculuğunda 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. İsrail, Haziran 2014'te söz konusu Filistinlilerden 60'ını yeniden gözaltına almıştı.



Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.