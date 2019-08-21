Hamas'tan "Mescid-i Aksa yangınını unutmadık" mesajı

Hamas'tan "Mescid-i Aksa yangınını unutmadık" mesajı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler Gösteriye katılanların taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizler Gösteride konuşma yapılması Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri ile röportaj Hamas, Mescid-i Aksa'nın 50 yıl önce Avustralyalı bir...

21.08.2019 17:13
Hamas'tan

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler

Gösteriye katılanların taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizler

Gösteride konuşma yapılması

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri ile röportaj

Hamas, Mescid-i Aksa'nın 50 yıl önce Avustralyalı bir Yahudi tarafından kundaklanarak yakılmasını düzenlediği bir etkinlikle protesto etti.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler, "Mescid-i Aksa yangınını 50 yıldır unutmadık" ve "Aksa'yı yakanları, kirletenleri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının yıl dönümünde, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlallerine karşı Filistin halkının öfke mesajını gönderdik. Filistin halkı, Kudüs'teki sistematik planın bir kez daha karşısında olduğunu yineledi." dedi.

Hamas'tan
Kaynak: AA
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