Hamas'tan Mescid-i Aksa baskınlarının sonuçları konusunda uyarı

20.10.2019 16:06

Hamas, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları konusunda uyarıda bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail polisinin eşlik ettiği 762 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesine tepki gösterildi.

"Bu baskınların, içeride ve bölgede gerginliği tırmandıracağı ve patlama noktasına getireceği" uyarısı yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin sonuçlarından İsrail sorumlu tutuldu.

"Baskınlarla uygulanan politikanın, ABD'nin teşvikiyle kutsallara yönelik tehlikeli bir saldırı olduğu" aktarılan açıklamada, bu ihlallerin önlenmesi için Batı Şeria ve Kudüs'te direnişi artırma çağrısında bulunuldu.

İbrani takvimine göre geçen pazar başlayan ve bugün sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Kaynak: AA