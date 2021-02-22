Hamas'tan Iştiyye'nin "siyasi tutukluları serbest bırakın" talebine yanıt: Gazze'de siyasi tutuklu yok

Hamas'ın yönetiminde bulunan Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, bölgede siyasi tutuklu bulunmadığını belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin "Gazze'deki siyasi tutukluların serbest bırakılması" talebinin ardından, Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "bölgedeki tutukluların, direnişe zarar verilmesine ilişkin güvenlik ya da suç davalarıyla ilgili kişiler olduğu ve Filistin yargısı önünde bekledikleri" ifade edildi.

Açıklamada, bu davaların birçoğunun, kamusal özgürlük atmosferinin güçlendirilmesine katkı sağlama çerçevesinde Filistin ulusal mutabakatına uygun olarak ele alındığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Gazze'de kamusal özgürlüklerin korunduğuna ve Filistin Temel Yasası uyarınca hareket edildiğine dikkati çekildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 20 Şubat'ta kamu özgürlüklerini genişleten bir kararname çıkarmıştı. Filistinli grupların Kahire'de vardıkları uzlaşıya dayanarak ve seçimlere hazırlık olarak çıkarılan 9 maddelik kararname, "tüm Filistin topraklarında görüşleri, siyasi bağlantıları ya da parti veya herhangi bir gruba bağlılıkları sebebiyle tutuklanan, gözaltına alınan ve mahkum edilenlerin serbest bırakılmasını" içeriyor.

Filistin Başbakanı Iştiyye de Hamas'tan Gazze'deki cezaevlerinde bulunan 80'den fazla siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha