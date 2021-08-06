Hamas'tan İsrail saldırılarına karşılık veren Lübnan Hizbullahı'na övgü
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Hamas'tan İsrail saldırılarına karşılık veren Lübnan Hizbullahı'na övgü

Hamas'tan İsrail saldırılarına karşılık veren Lübnan Hizbullahı'na övgü
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Hamas, Lübnan Hizbullahı'nın İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlemesinden övgüyle söz etti.

Hamas, Lübnan Hizbullahı'nın İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlemesinden övgüyle söz etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in suçları ve Lübnan topraklarını hedef almasına karşılık olarak Lübnan'daki İslami direnişin (Hizbullah) bu sabah siyonist düşmana ait mevkileri bombalamasını tebrik ediyor ve tam destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail işgaline karşı direnerek suçlarına ve ihlallerine karşılık vermenin işgal altındaki ve saldırıya uğrayan halkların hakkı olduğu vurgulandı.

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail saldırganlığını reddettiği ve dayatmaya çalıştığı denklemi bozduğu kaydedilen açıklamada, "Lübnan'daki direnişe ve kardeş Lübnan halkına en içten selamlarımızı gönderiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da ülkeye atılan 10 rokete karşılık Lübnan'daki bazı hedefleri topçu ateşiyle vurmaya başladığını bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise "Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmış, İsrail ordusu buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
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