Hamas'tan İsrail'in Kudüs'te Hristiyanlara ait arazileri "istimlak planına" tepki - Haberler
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Hamas'tan İsrail'in Kudüs'te Hristiyanlara ait arazileri "istimlak planına" tepki

AA, Mahmut Geldi - Güncel
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Hamas'tan İsrail'in Kudüs'te Hristiyanlara ait arazileri

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Hristiyanlara ait bazı alanları istimlak etme planını kınadı.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Hristiyanlara ait bazı alanları istimlak etme planını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Çevre ve Parklar Kurumunun Doğu Kudüs'te Hristiyanlarca kutsal sayılan bölgelerde hayata geçirmeyi planladığı "milli park genişletme projesine" tepki gösterildi.

İsrail'in söz konusu projesinin "tehlikeli bir tırmandırma" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Siyonist rejime bağlı Çevre ve Parklar Kurumu yöneticilerinin, kiliseleri ve Hristiyanlara ait Zeytin Dağı'ndaki arazileri hedef almasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli Müslüman veya Hristiyanların arazilerine yönelik bu tür adımların, Yahudi yerleşim birimlerinin gayrimeşru olduğunu teyit eden insan hakları ilkelerine ve uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlal sayıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aslında İsrail'in Filistinlilerin kutsallarına yönelik ihlalleri, uluslararası toplumun kayıtsızlığının yanı sıra ABD'nin destekleri ve Arap dünyasının normalleşme adımları sayesinde oluyor."

Hamas'ın açıklamasında ayrıca uluslararası topluma "İsrail'in ihlallerine ve ırkçı politikalarına karşı sorumluluğunu yerine getirme", Filistinlilere de "kutsallarını savunma" çağrısında bulunuldu.

Doğu Kudüs'teki kilise liderleri de İsrail yönetiminin Kudüs'te Hristiyanlarca kutsal sayılan bölgelerde hayata geçirmeyi planladığı "milli park genişletme projesine" tepki göstermişti.

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Doğu Kudüs, İstimlak, Zeytin, İsrail, Güncel, Haberler

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