Hamas'tan İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmasına tepki Açıklaması
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Hamas'tan İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmasına tepki Açıklaması

Hamas, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanmamasının işgal güçlerini daha fazla suç işlemeye yönelttiğini belirtti.

Hamas'tan İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmasına tepki Açıklaması
01.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:43

Hamas, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanmamasının işgal güçlerini daha fazla suç işlemeye yönelttiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında yaralılara yardım eden 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar'ın İsrail güçlerince şehit edilmesinin ikinci yılı münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Kasım, "Rezzan hemşirenin öldürülmesi suçunda, uluslararası toplumun, katili cezalandırmadaki acizliği bir kez daha gözler önüne serildi. İşlediği suçlar karşısında cezalandırılmaması, işgal güçlerinin bu suçlara yenilerini eklemesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü, İsrail polisinin önceki gün işgal altındaki Doğu Kudüs'te zihinsel engelli Filistinli İyad Hallak'ı (32) şehit etmesinin de işgal güçlerinin işlediği bu suçların devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, 1 Haziran 2018'de Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilmişti.

Zihinsel engelli Hallak ise 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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