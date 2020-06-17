Hamas'tan İsrail'in "ilhak" planına karşı ulusal toplantı çağrısı
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Hamas'tan İsrail'in "ilhak" planına karşı ulusal toplantı çağrısı

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini "ilhak" planına karşı atılacak adımları belirlemek üzere ulusal bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

Hamas'tan İsrail'in
17.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:22

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini "ilhak" planına karşı atılacak adımları belirlemek üzere ulusal bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

Gazze'de İsrail'in ilhak planına karşı düzenlenen konferansta konuşan Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, "Ebu Mazin (Abbas) kardeşimizi İsrail'in Batı Şeria, Ürdün Vadisi ve Kudüs topraklarının çalınmasına karşı atılacak adımları kararlaştırmak üzere yetkililer düzeyinde her ne şekilde olsun bir ulusal toplantı düzenlemekte hızlı davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahmud Abbas'ı İsrail ile siyasi çözüm planınından vazgeçmeye çağıran Hayye, "Çeyrek asırlık müzakerelerin sonucunun bir yanılsama olduğunu" söyledi.

"Yeni bir komplo ile karşı karşıyayız"

Hayye, Filistin'deki bütün grupları da İsrail'i planından geri döndürmek için güçlü bir başkaldırıya davet ederek "işgalin topraklarımızı çalmaya, Kudüs'ü Yahudileştirmeye, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde kalan Filistin topraklarını da 'ilhak' etmek istediği yeni bir komployla karşı karşıyayız." tespitini yaptı.

Filistin yönetiminin silahlı ya da sivil olması fark etmeksizin direnişin önünde durmayacağını ümit ettiğini aktaran Hayye, İsrail'in "ilhak" planını ise "İslam aleminin ve dünyanın mevcut durumunu, bölgedeki çatışmaların oluşturduğu meşguliyet ve yeni dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini fırsat bilen umutsuz bir çaba" olarak nitelendirdi.

Hayye,"Bugün Gazze'nin silahlarına sarılma zamanı geldi. Tüm dünyaya diyoruz ki; davamızın adaletine olan inancımız sapasağlamdır. Silahlarımız meşrudur ve eğer yapmamız gerekirse silahlarımız zamanı gelince kullanılacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Eğer yönümüzü işgale çevirmezsek her şeyi kaybederiz"

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak etme adımın bedelini İsrail'e ödetme sözü verdi.

İsrail'i geri püskürtecek yeni bir direniş dalgası başlatma çağrısı yapan Aruri, gelecek intifadanın Filistin topraklarındaki mevcut durumun değişmesine katkı sunacağını vurguladı.

Aruri, Filistinlileri iç çekişmeleri bırakmaya ve İsrail ile yüzleşmeye davet ederek, "Eğer yönümüzü işgale çevirmezsek her şeyi kaybederiz." dedi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de ulusal diyalog çağrısı yaptı

Öte yandan, konferansta konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi politbüro üyesi Cemil Mezher de Filistin'in duruşu için kapsayıcı ve birleşik bir stratejiye ulaşmak amacıyla, Filistin'deki bölünmüşlüğe son vermek için acil bir ulusal diyalog başlatılması çağrısında bulundu.

"İsrail'in 'ilhak' adımları ve ABD sözde barış anlaşması ulusal kurtuluş projesinin odak noktası konumundaki Oslo Anlaşması'nın doğal bir sonucudur." diyen Mezher, Filistin yönetiminden, ulusal meclisin ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) kararlarını uygulayarak, İsrail'i tanımaktan vazgeçmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

İsrail basını, koalisyonun hükümetinin iki ortağı Netanyahu ile Gantz arasında "ilhak" planının nasıl uygulanacağı konusunda bazı fikir ayrılıkları olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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