Hamas'tan, İsrail'in ilhak planına karşı ciddi ve fiili adım atma çağrısı
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Hamas'tan, İsrail'in ilhak planına karşı ciddi ve fiili adım atma çağrısı

Hamas Hareketi, Arap ülkeleri ile uluslararası camiayı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini ilhak planını engellemek için ciddi ve fiili adımlar atmaya çağırdı.

Hamas'tan, İsrail'in ilhak planına karşı ciddi ve fiili adım atma çağrısı
09.06.2020 05:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 05:32

Hamas Hareketi, Arap ülkeleri ile uluslararası camiayı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini ilhak planını engellemek için ciddi ve fiili adımlar atmaya çağırdı.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Arap ülkeleri ile uluslararası camianın, İsrail'in ilhak planını reddeden tutumunu takdir ediyoruz. Ancak bu konuda İsrail ve ABD'ye baskı uygulamak için ciddi ve fiili adımlar atılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kasım ayrıca, İsrail'in kanun dışı davranmaya ve uluslararası hukuku çiğnemeye alışmış olmasından ötürü sadece medya ve siyasetteki tutumlarla yetinmenin mümkün olmadığını kaydetti.

İsrail hükümeti, temmuz ayında Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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