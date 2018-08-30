Hamas'tan "İsrail ile 2014 Anlaşmasını Güçlendiriyoruz" Açıklaması (1)

Hamas bir süredir gündemde olan İsrail ile ateşkes görüşmelerinin yeni bir anlaşma olmayıp 2014'te Tel Aviv ile yapılan anlaşmanın güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Mısır'ın başkenti Kahire'de birkaç haftadır devam eden İsrail ile ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ile yeni bir anlaşmanın söz konusu olmadığını 2014'teki ateşkes anlaşması temelinde çalışıldığını söyleyen Hayye, "Bunu sağlamlaştırıp güçlendirmeyi görüşüyoruz." dedi.

Hayye, "Şu an ateşkesin güçlendirilmesi ve ablukanın kaldırılmasına karşılık Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine yanan uçurtma ile balon gönderilmemesi ve sınırdaki tel örgülere yaklaşılmaması şeklinde sunulmuş bir teklif söz konusu." diye konuştu.

Ablukanın kaldırılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır'ın Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için bir dizi öneriler sunduğunu aktaran Hayye, "sınır kapılarının açılması, balıkçılara dayatılan avlanma sınırının kaldırılması, elektrik problemi ile Gazzeli memurlar sorununun çözülmesi, bölgede ekonomi ve alt yapıyı güçlendirecek projelerin hayata geçirilmesi" gibi konuların bu önerilerden bazıları olduğunu kaydetti.