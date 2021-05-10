Hamas'tan İsrail'e ültimatom: "Güvenlik güçlerinizi 18.00'e kadar çekin"
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Hamas'tan İsrail'e ültimatom: "Güvenlik güçlerinizi 18.00'e kadar çekin"

Hamas'tan İsrail'e ültimatom: 'Güvenlik güçlerinizi 18.00'e kadar çekin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hamas, İsrail'e ültimatom vererek, "Güvenlik güçlerinizi saat 18.00'e kadar Tapınak Dağı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekmezseniz saldıracağız" açıklamasını yaptı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları tüm şiddeti ile devam ederken, Hamas'tan İsrail'e ültimatom geldi.

Hamas, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirdi. Hamas ayrıca Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AŞKELON'DA SIĞINAKLAR AÇILDI

Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçerken, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde halka açık sığınaklar açıldı. Yetkililer, alınan kararın ordu tarafından değil, belediye tarafından alındığını açıkladı. Aşkelon Belediye Başkanı Tomer Glam, "Bunu yapmak için resmi bir talep almamamıza rağmen bu konuda çok dikkatli davranmaya karar verdik" dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, olası bir roket saldırısına karşı uçuşların rotalarının değiştirildiği öne sürüldü.
İsrail güçlerinin günlerdir devam eden saldırıları nedeniyle başta Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere Kudüs'ün farklı noktalarında yüzlerce Filistinli yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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