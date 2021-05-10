Hamas"tan İsrail'e roket saldırısı
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Hamas"tan İsrail'e roket saldırısı

Hamas'tan İsrail'e roket saldırısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi.Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı. İsrail parlamentosu (Knesset) tahliye edildi. İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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