Hamas'tan İsrail'e "Gazze ablukasını kaldırmak için oyalanmayın" uyarısı
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Hamas'tan İsrail'e "Gazze ablukasını kaldırmak için oyalanmayın" uyarısı

Hamas'tan İsrail'e 'Gazze ablukasını kaldırmak için oyalanmayın' uyarısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Hamas, İsrail'i Gazze ablukasını kaldırma konusunda "oyalanmaması" için uyardı.

Hamas, İsrail'i Gazze ablukasını kaldırma konusunda "oyalanmaması" için uyardı.

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü ablukayı ve varılan son ateşkesi görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantı sonrası Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalcileri ve müttefiklerini; Gazze ablukasını kaldırma konusunda oyalanmamaları, ablukayı kaldırmak için daha önce belirlenen adımları atmaktan geri durmamaları ve yeniden imarı sekteye uğratmamaları için uyarıyoruz. Halkımız ve direnişçilerimiz asla sessiz kalmayacak. Düşman her seçeneğe hazır olduğumuzu görecek." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in şantaj politikasında başarılı olamayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımıza karşı hiçbir baskıyı ya da bazı meseleleri birbiriyle ilişkilendirme çabalarını kabul etmeyeceğiz. Esire karşılık esir. Düşman daha önce görmediği kötü günler görecek. Halkımız meydan okumaya hazır."

Filistin'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çocuk haklarını ihlal edenlerin yer aldığı "utanç listesi" olarak da bilinen kara listeye İsrail'in dahil edilmesi talebinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, BM'nin, İsrail'le "danışıklı dövüşü" kınanarak, İsrail'in "utanç listesi"ne dahil edilmemesine tepki gösterildi.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın İsrail yanlısı tutumunun da kınandığı açıklamada, BM'nin evrensel, insani, siyasi bir örgüt olduğu, işgalcilerle suç ortaklığı ya da her türlü ablukaya maruz kalan silahsız halka karşı onlara destek vermekten değil, barışın tesisinden ve özellikle işgal altındaki halklara yardım etmekten mesul olduğu vurgulandı.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, dün, ablukanın hafifletilmesi ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Gazze'ye gelen BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland ile görüşmüştü.

Sinvar, basına yaptığı açıklamada, görüşmenin kötü ve olumsuz geçtiğini belirterek, "İsrail, Gazze'deki ablukayı hafifletme konusunda direniş güçlerine şantaj uyguluyor. Biz de Hamas olarak bu şantajı kabul etmediğimizi söyledik." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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