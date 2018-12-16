Hamas'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Diyalog Çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Filistinli gruplar arasındaki kutuplaşma için herhangi bir yerde görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Filistinli gruplar arasında diyalog kurulması için çağrıda bulundu. Hamas'ın kuruluşunun 31'inci yıl dönümü etkinliklerinde konuşan Heniyye, "Filistinli kardeşlerime özellikle sesleniyorum aranızdaki ayrılığa son vermeniz gerekiyor" dedi. Heniyye, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının, İsrail'in Han Yunus'taki operasyonunun başarısız olmasını sağladığına dikkat çekerek, ellerinde "güvenlik hazinesi" olduğunu söyledi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların için birlik olunması gerektiğine dikkat çeken Heniyye, "Gazze topraklarından, mahkumlarımızı kurtuluşlarının bizim sorumluluğumuzda olduğunu ve yerine getirmemiz gereken bir sözümüz olduğunu söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.

Heniyye, Batı Şeria'daki Filistinlilerin, ulusal amaçlarını savunmak, Kudüs'ü ve Mescidi Aksa'yı korumak için yaptıkları fedakarlıkları övdü ve özellikle son zamanlarda ölen şehitlerin ailelerine saygılarını ileterek selam yolladı. - GAZZE