Hamas'tan Fetih'in "İslami Cihad Hareketi" Kararına Tepki

Hamas, Fetih'in, "İslami Cihad Hareketinin içinde yer aldığı herhangi bir toplantıya katılmayacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Fetih'in İslami Cihad Hareketindeki kardeşlerle oturmayı reddettiğini açıklaması, Fetih yönetiminin kendisini tüm ulusal taraflardan izole etmekte ısrarcı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kasım, Filistin ulusal hareketinin en temel oluşumlarından İslami Cihad'ın, işgalle mücadelede büyük kayıplar verdiğini belirtti.

Fetih Hareketi Merkezi Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed, dün Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, Fetih hareketinin, İslami Cihad Hareketinin katılacağı herhangi bir toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

Ahmed, "Fetih, FKÖ'yü Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak kabul etmeyen ve 1988 yılında Filistin Ulusal Konseyi tarafından 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kuruluşunun ilan edildiği karara uymayan hiçbir tarafla aynı masaya oturmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Filistinli 12 hareketin temsilcileri, 11-12 Şubat'ta Moskova'da Filistin uzlaşısı konusunu görüşmek üzere bir araya gelmişti.

İslami Cihad, "FKÖ'yü, Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak kabul eden ve örgütün 2005 Kahire Anlaşması'nın öngördüğü şekilde yeniden yapılandırılması konusuna değinmeyen" bir madde içerdiği gerekçesiyle bildiriyi imzalamamıştı.

Kaynak: AA