Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere 'direnişi artırma' çağrısı - Haberler
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Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere "direnişi artırma" çağrısı

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel
Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere, İsrail güçlerine karşı "direnişi artırma" çağrısında bulundu.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere, İsrail güçlerine karşı "direnişi artırma" çağrısında bulundu.

Hamas, Batı Şeria'nın Ramallah ve Cenin kentlerinde İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği olayların ardından yazılı açıklama yaptı.

"Direnişin, Filistinlilerin haklarını koruyabilecek ve tutukluların serbest bırakılmasını sağlayabilecek seçenek olduğu" ifade edilen açıklamada, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere, tüm temas noktalarında İsrail güçlerine karşı direnişi artırma çağrısı yapıldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haber: Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere 'direnişi artırma' çağrısı - Haberler
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