Hamas'tan "Bahreyn halkının desteğinden memnunuz" açıklaması

Hamas, ABD iş birliğiyle dün sona eren ekonomi çalıştayına ev sahipliği yapan Bahreyn'de halkın, Filistin'e destek vermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn halkının, "Yüzyılın Anlaşması", Filistin davasını tasfiye etme ve haklarını parayla takas etme çabaları karşısında Filistin halkına verdikleri desteği takdirle karşıladıklarını aktararak, teşekkürlerini iletti.

"Asil tutumuyla bilinen Bahreyn halkının, Filistin'i desteklemesi sürpriz değil." ifadesine yer verilen açıklamada, Bahreyn halkına ne şekilde olursa olsun siyonist düşmanla normalleşmeyi reddeden tavrını sürdürmesi çağrısı yapıldı.

Bahreynli aktivistler, salı günü başkent Manama'da gerçekleştirilen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını reddettiklerini açıklamıştı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

Kaynak: AA