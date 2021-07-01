Hamas'tan Almanya Cumhurbaşkanı'nın "UCM'nin İsrail'i yargılama yetkisi yok" açıklamasına tepki
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Hamas'tan Almanya Cumhurbaşkanı'nın "UCM'nin İsrail'i yargılama yetkisi yok" açıklamasına tepki

Hamas'tan Almanya Cumhurbaşkanı'nın 'UCM'nin İsrail'i yargılama yetkisi yok' açıklamasına tepki
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Hamas, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın "Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarından dolayı İsrail'i yargılamaya yetkisi olmadığı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hamas, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın "Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarından dolayı İsrail'i yargılamaya yetkisi olmadığı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Steinmeier'in açıklamalarını "uluslararası hukuku ihlal etmek", "İsrail'in tarafını tutmak" ve "Filistin halkına karşı saldırgan bir politika izlemek" şeklinde değerlendirdi.

Kasım açıklamasında, Steinmeier'in tutumunun, İsrail'i uluslararası hukukun üstünde tutarak suçlarını ve saldırganlığını sürdürmesine teşvik ettiğini belirtti.

Kasım ayrıca, Steinmeier'e İsrail'i dokunulmaz, ayrıcalıklı ve hukukun üstünde devlet olarak görmeyi bırakması çağırısında bulundu.

Eski UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcı Bensouda, soruşturmanın 13 Haziran 2014'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını kapsayacağını belirtmişti.

İsrail'e yapacağı resmi ziyaret öncesi dün Haaretz gazetesinin sorularını yanıtlayan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, UCM'nin işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarından dolayı İsrail'i yargılamaya yetkisi olmadığını ileri sürmüştü.

Steinmeier "Alman hükümetinin tutumu, bir Filistin devletinin olmaması nedeniyle UCM'nin bu konuda yargı yetkisinin olmadığı yönünde. Bir Filistin devletinin ve toprak sınırlarının belirlenmesi ancak İsrailliler ve Filistinliler arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilebilir. Almanya yine de UCM'nin ve kovuşturma makamının bağımsızlığına saygı duymaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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