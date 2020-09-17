Hamas'tan ABD'nin İsrail Büyükelçisinin "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz" sözlerine...
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Hamas'tan ABD'nin İsrail Büyükelçisinin "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz" sözlerine...

Hamas, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğü yönündeki ifadesini "Filistin'in işlerine açık bir müdahale" şeklinde değerlendirdi.

Hamas'tan ABD'nin İsrail Büyükelçisinin
17.09.2020 22:25 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:28

Hamas, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğü yönündeki ifadesini "Filistin'in işlerine açık bir müdahale" şeklinde değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Friedman'ın bu açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kasım, büyükelçinin açıklamasının, ABD'nin çeşitli konulardaki tutumuna ve siyasetine hükmeden kendini beğenmiş mantığının göstergesi olduğunu kaydetti.

ABD Büyükelçisi Friedman'ın açıklamalarının, Filistin'in işlerine açık bir müdahale olduğunu söyleyen Kasım, büyükelçinin kabadayı mantığıyla düşündüğünü ifade etti.

Kasım, Filistin halkının, dışarıdan hiçbir tarafın liderlik konusunda kendisine dikte etmesine izin vermeyeceğini; Filistin halkının liderinin dışarıdan dayatılarak değil halkın iradesinin neticesinde belirleneceğini vurguladı.

Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine verdiği mülakatta, Filistin yönetiminin, halkına "olması gerektiği gibi" hizmet etmediğini ileri sürerek, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Yahudi asıllı ve eski bir Yahudi yerleşimci olan Friedman'ın, Filistin yönetimine eleştirilerinin dozunu artırması ve daha önce hiçbir ABD'li yetkilinin kullanmadığı dili kullanması dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yasir Arafat'ın 2004'teki ölümünden kısa bir süre sonra 2005'te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Halime Afra Aksoy
Halime Afra Aksoy
AA Editörü
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