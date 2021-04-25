Hamas'tan, ABD'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşı Türkiye'ye destek

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşı Türkiye'ye destek mesajı verdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşı Türkiye'ye destek mesajı verdi.

Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe yaptığı açıklamada, soykırım nitelemesine tepki gösterdi.

"Amerikan baskısı ve müdahalesi karşısında Türkiye'nin yanındayız." diyen Ebu Zuhri, "ABD'nin azınlıklar meselesini kullanmaya çalışmasının artık kimsenin kanmadığı ucuz bir oyun" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu