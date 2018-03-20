Hamas'tan Abbas'ın Suçlamalarına Cevap

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının arkasında Hamas'ın olduğu" yönündeki açıklamalarını kınadı.

Hamas'tan Abbas'ın sözlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir Gazze halkına diz çöktürmeye, zor ve tehlikeli tarihi bir anda direnişe darbe indirmeye çalışan Abbas'ın sorumsuz açıklamalarını kınıyoruz. Yaptığı sadece Hamas'ın hedef alınması değil, ulusal projeye ivme kazandırma ve birliğin sağlanması fırsatını ortadan kaldırma ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail'in planlarının fiiliyata dökülmesini sağlayacak Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılması fikrini güçlendirme girişimidir."

Açıklamada, Abbas'ın doğrudan Hamas'ı hedef almasının, adli sürecin ve soruşturmaların seyrini çarpıtma amacı taşıdığı savunuldu.

"Abbas'tan hükümete ve ilgili kurumlara, gerçeklerin ortaya çıkarılması için iş birliği talimatı vermesinin beklendiği" belirtilen açıklamada, bu türden beyanat ve kararlar, uzlaşı anlaşmasının ihlali ve Mısır'ın bu konuda oynadığı rolün görmezden gelinmesi olarak nitelendirildi.

Hamas, bölgesel ve uluslararası kurumlarla Arap Birliğini, bu tehlikeli adımı önlemeye ve Abbas'ın Gazze'yle ilgili kararları nedeniyle oluşabilecek bir Filistin ulusal "felaketini" önleme konusunda üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

İslami Cihad'dan Hamas'a destek

İslami Cihad Hareketi ise Abbas'ın açıklamalarının "Filistin ulusal birliğine tehdit oluşturduğu" değerlendirmesinde bulundu.

"Abbas'ın açıklamaları, İsrail'in 10 yılı aşkın bir süredir Gazze'ye uyguladığı ablukaya daha fazla destek sağlıyor." ifadesine yer veren hareket, İsrail'le mücadelede Filistin halkının birlik olmasının, mevcut aşamada alınması gereken ulusal tavır olduğunu vurguladı.

Açıklamada, tüm Filistinli güçler, direnişi desteklemeye ve ona komplo kurmak yerine korumaya çağrıldı.

Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'taki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuş ve "Eğer suikast hedefine ulaşsaydı Filistin'de iç savaşa kapı aralamış olurdu." demişti. Abbas, Gazze'ye yönelik "bazı mali ve hukuki kararlar" alacağını duyurmuştu.