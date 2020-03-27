Hamas, Suudi Arabistan'dan Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi
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Hamas, Suudi Arabistan'dan Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi

Hamas, "Suud askerlerine karşılık Hamas üyelerinin serbest bırakılması" teklifinden ötürü Yemen'deki Husiler'e teşekkür ederek, Suudi Arabistan'dan, Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi.

27.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:04
Hamas, Suudi Arabistan'dan Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi

Hamas, "Suud askerlerine karşılık Hamas üyelerinin serbest bırakılması" teklifinden ötürü Yemen'deki Husiler'e teşekkür ederek, Suudi Arabistan'dan, Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi.

Hamas'tan, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'ın elindeki Hamas mensubu tutukluların salıverilmesi karşılığında, ellerinde bulunan Suudi Arabistan ordusuna mensup 5 askeri serbest bırakacakları teklifine dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi'nin başlattığı girişimin yakından takip edildiği belirtilerek, "Filistin halkıyla dayanışma ruhunu takdir ederek, bu girişimden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, "Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizden başta Muhammed el-Hudari olmak üzere ülkedeki tüm Filistinli tutukluları acilen serbest bırakmasını talep ediyoruz." görüşüne yer verildi.

Açıklamada, Filistin davasının İslam ümmetinin davası olmaya devam edeceği vurgulanarak, tüm kesimlere Filistin halkına ve adil davasına destek için çabalarını birleştirme çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Husilerin teklifini kabul etmesini ümit ettiğini belirtti.

"Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizden, özellikle koronavirüsün yayılması gölgesinde, tutuklular arasında yaşlı ve kronik hastalar olduğunu dikkate alarak, tutukluların serbest bırakılması taleplerine olumlu cevap vermesini ümit ediyoruz." ifadesini kullanan Kasım, tutukluların salıverilmesi için sarf edilen her türlü çabaya destek verdiklerini vurguladı.

Husilerden "Suud askerlerine karşı Hamas üyeleri" çağrısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın elindeki Hamas mensubu tutukluların salıverilmesi karşılığında, ellerinde bulunan Suudi Arabistan ordusuna mensup 5 askeri serbest bırakacaklarını açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi, dün Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu güçlerinin Yemen'de başlattığı operasyonun 5. yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas üyelerinin serbest kalması karşılığında, Suudi Arabistanlı biri pilot, 5 ordu mensubunu bırakmaya hazır olduğumuzu açıklıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Hamas, 9 Eylül 2019'da Suudi Arabistan ile "ilişkileri yönetmekle sorumlu" olan, hareketin lider kadrosundan Muhammed el-Hudari ve oğlunun tutuklandığını duyurmuştu.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi ise 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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