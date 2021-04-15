Hamas, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çağrı yaptı
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Hamas, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çağrı yaptı

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel
Hamas, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çağrı yaptı

Hamas, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Hamas, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Hareketin Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan makamlarını, bu mübarek ramazan ayında tutukluları hemen serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Riyad yönetiminin, herhangi bir suçu olmaksızın onlarca Filistinliyi tutuklamaya devam etmesinin, "Araplık değerleriyle çelişen" hatalar olduğunu belirten Kasım, tutuklu Filistinlilerin, Suudi Arabistan yasaları çerçevesinde Filistin davası için çalıştığını aktardı.

Yine Hamas Sözcülerinden Fevzi Berhum da Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari, oğlu ve diğer Filistinlilerin Suudi Arabistan hapishanelerinde tutulmasının bir gerekçesi bulunmadığını kaydetti.

Berhum, özellikle ramazan ayında bu tutukluların serbest bırakılmasının, dini ve ahlaki bir görev olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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