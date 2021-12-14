Hamas, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular dosyasının kapanmasını istiyor

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların serbest bırakılarak bu dosyanın kapanmasını istediklerini belirtti.

Meşal, 2019'dan bu yana Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinlilerle ilgili TRT Arapça'ya açıklamada bulundu.

Tutukluların serbest bırakılması için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Meşal, "Bu dosyanın kapanmasını umut ediyoruz çünkü bu kişilerin hapiste kalmasının mantıklı ve kabul edilebilir bir tarafı yok özellikle de kanser hastası olan Muhammed el-Hudari'nin." diye konuştu.

Bu kişilerin Suudi Arabistan'a zarar vermediğini söyleyen Meşal, Riyad yönetimini tutukluları serbest bırakmaya çağırdı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla ilgili de konuşan Meşal, bu konunun Hamas'ın gündeminin ilk sırasında yer aldığını ifade etti.

" İsrail'i tutukluları serbest bırakmaya mecbur edeceğiz ve oğullarımız ve kızlarımız özgürlüklerine kavuşuncaya kadar bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu ulusal bir mesele." diyen Meşal, İsrail'in esir takası konusunu ağırdan aldığını ancak bir gün onu takasa mecbur edeceklerini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu onlarca Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi, 8 Ağustos'ta yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunan Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'nin 15 yıl, oğlu Hani'nin 3 yıl hapsine hükmetmişti.

Mahkeme, Ürdünlü ve Filistinli 69 kişinin yargılandığı davada sanıklara 22 yıla varan çeşitli hapis cezaları vermişti. Söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, kararlara itiraz edilerek, dava bir üst mahkeme taşınmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başta olmak üzere diğer yetkililer, konuya dair açıklamalarında söz konusu Filistinlilerin, "Hamas Hareketiyle ilişkilerinden dolayı ve İsrail'e karşı Filistin halkının meşru mücadelesini destekledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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