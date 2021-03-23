Hamas, Suudi Arabistan'da tutuklu yetkilisi Hudari'nin sağlık durumundan endişeli

Hamas, Suudi Arabistan'da tutuklu yetkilisi Muhammed el-Hudari'nin sağlık durumunun tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım AA muhabirine hhHudari'nin (83) kötüleşen sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Hudari'nin yaşının ileri ve kronik hastalıkları olduğunu, sağlık durumunun kötüleştiğini söyleyen Kasım,"Suudi Arabistan hapishanelerindeki zor sağlık koşulları nedeniyle Hudari'nin sağlık durumu tehlikeli bir boyuta ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kasım, Hudari'nin hakkında herhangi bir suçlama olmaksızın tutuklandığını ve yaptığı tek şeyin "Filistin davasını ve işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının meşru mücadelesini desteklemek" olduğunu dile getirdi.

Kasım ayrıca, Suudi Arabistan yönetimine Hudari ve diğer tutuklu Hamas yetkililerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Kral Selman'a çağrı yapmıştı

Uluslararası Af Örgütü 17 Şubat'ta internet sayfasında Kral Selman bin Abdulaziz'e yazılmış bir mektup yayımlamıştı.

Filistin vatandaşı Hudari'nin hapishanede yeterli sağlık hizmetlerine sahip olamadığının altı çizilen mektupta, gözaltı şartları nedeniyle sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilmişti.

Mektupta ayrıca Hudari'nin ameliyat olduğunu ve kanser tedavisi gördüğü bir sırada oğlu Hani el-Hudari'yle tutuklandığı vurgulanmıştı.

Kral Selman'dan Hudari'nin tedavi için derhal hastaneye kaldırılması istenen mektupta ayrıca, Hudari ve oğluna yapılan suçlamaların düşürülmesi gerektiği belirtilmişti.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini bir yıldır gözaltında tutuyor

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığını kaydetmişti.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinli'ye karşı uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha