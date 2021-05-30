Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Tunus'un Filistin davasına yönelik onurlu tutumunu takdir ettiğini söyledi

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Tunus'un Filistin davasına yönelik onurlu tutumunu takdir ettiğini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Tunus'un Filistin davasına yönelik onurlu tutumunu takdir ettiğini bildirdi.

Nahda Hareketinin yayımladığı yazılı açıklamada, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin, resmi temasları kapsamında ülkeye gelen Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri'yi kabul ettiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Ebu Zuhri'nin, "Filistin davasını ulusal ve uluslararası düzeyde savunan Tunus'un sergilediği onurlu tutumu takdir ettiği" belirtildi.

Açıklamada, Ebu Zuhri'nin, "İşgalle mücadele ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olan Tunus halkını takdir ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Nahda Hareketinin, Filistin meselesini desteklediği ve Filistin halkına yönelik her türlü düşmanlığı ve tehcir girişimlerini reddettiği vurgulandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes