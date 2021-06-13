Hamas Sözcüsü'nden, BAE Dışişleri Bakanı'nın Hamas'ı terör örgütü DEAŞ'a benzetmesine tepki

Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid'in, harekete "terör örgütü" benzetmesi yapmasına tepki gösterdi.

Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid'in, harekete "terör örgütü" benzetmesi yapmasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in Hamas'ı terör örgütü DEAŞ'a benzetmesini reddettiklerini belirtti.

Kasım, "Bin Zayid'in, batılı ülkeleri Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmesi yönünde kışkırtması, Araplık değerleriyle bağdaşmaz." ifadesine yer verdi.

Bu tutumun, tüm milliyetçi anlayışlarla çeliştiğini belirten Kasım, siyonist propagandalara hizmet ettiğini ve Filistin'de direnişi destekleyen Arap kamuoyunun yönelimlerine ters düştüğünü kaydetti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de Bin Zayid'e tepki göstererek, BAE'li Bakan'ın söz konusu konuşmasıyla "ümmetin meseleleri ve Filistin'e düşman olduğunu teyit ettiğini" belirtmişti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC) düzenlediği çevrim içi konferanstaki konuşmasında Hamas'ı terör örgütü DEAŞ'a benzetmişti.

Bin Zayid, burada yaptığı konuşmada, "El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütler hakkında konuşmak uluslararası toplumun çoğunluğunun kolayına geliyor. Ülkelerin, Hizbullah, Hamas veya Müslüman Kardeşler (İhvan) gibi gruplar hakkında konuşmaktan kaçınıyor olması son derece üzücü bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay