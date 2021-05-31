Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: "Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü" (1)
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Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: "Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü" (1)

Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail'i işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar konusunda uyararak, "Kudüs, aşılmaz bir kırmızı çizgimiz. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail'i işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar konusunda uyararak, "Kudüs, aşılmaz bir kırmızı çizgimiz. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü." dedi.

Tunuslu Gazeteciler Sendikası'nda (SNJT) düzenlediği basın toplantısında konuşan Ebu Zuhri, "Abluka altındaki Gazze Şeridi, her zaman olduğu gibi kendisini savunmak için değil, zorlu koşullara rağmen Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için savaş verdi." ifadelerini kullandı.

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaya ilişkin konuşan Ebu Zuhri, "Bu olaylar, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğu, Filistinliler ve direnişin (Hamas) bu konuda her türlü fedakarlığı yapacağının göstergesidir." dedi.

Ebu Zuhri, Filistinli direniş gruplarının Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda hesapsız hareket ettiğini belirterek, "Kudüs, aşılmaz bir kırmızı çizgimiz. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü." şeklinde konuştu.

"Gazze'ye yönelik abluka artık sürdürülemez"

Silahlı direnişin "Filistin'in Arap şehri olarak kalmasının garantisi" olduğunu vurgulayan Ebu Zuhri, "Gazze'ye yönelik abluka artık sürdürülemez. Kendi imkanlarımızla silah üreterek geliştirebiliyoruz. Kendi topraklarımızı savunmaktan geri durmayacağız." diye konuştu.

Ebu Zuhri, Tunus'un Filistin davasına katkısından övgüyle bahsederek, "Tunus'un (Filistin davasındaki) tavrı sadece dayanışmadan ibaret değil aynı zamanda Filistin devrimi ve liderliğini benimseyerek gerçek anlamda katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: 'Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü' (1)
Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: 'Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü' (1)
Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: 'Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü' (1)
Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: 'Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü' (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri: "Trump'ın Kudüs'ü Yahudileştirme projesi suya düştü" (1) - Haberler
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