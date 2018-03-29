Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yarın başlayacak "Büyük Dönüş Yürüyüşü" hakkında İsrail'in savurduğu tehditlerin Filistinlileri yolundan döndürmeyeceğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırı yakınında kurulan çadırlarda süren hazırlıkları gözden geçiren Hayye, basına yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılacak Filistinlilere yönelik tehditleri, halkın sınıra doğru akınlarına engel olamayacak." dedi.

Hayye, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak için Gazze Şeridi-İsrail sınırında düzenlenecek yürüyüşün yarın cuma namazı sonrasında başlayacağını belirtti.

Sınırdaki tel örgülerin yaklaşık 700 metre yakınında yapılacak gösterinin "barışçıl" olacağını dile getiren Hayye, "İsrail, Filistin halkının tüm kesimlerden insanları yarın Gazze sınırında görecektir." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının bu yürüyüşle 1948'de göç etmek zorunda bırakıldığı topraklarına dönüş konusundaki ısrarını ortaya koyacağını vurgulayan Hayye, Filistinlilere, "Ellerinden alınmış olan hakkını arayan büyük bir millet olduğumuzu onlara bildirelim." diye seslendi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki tüm hastane ve sağlık birimlerine yarın başlayacak yürüyüş için tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaları çağrısı yaptı.

Filistinli taraflar etkinliğin "barışçıl" olacağını her fırsatta vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, dün, Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini bildirmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Gazze Şeridi-İsrail sınırında "30 Mart Toprak Günü"nde düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne çok sayıda Filistinli kuruluş destek veriyor.