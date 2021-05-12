Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rışk: "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik"

Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rışk, sükunet için çalışan arabuluculara, "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik.

Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rışk, sükunet için çalışan arabuluculara, "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik." dedi.

Rışk yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin direniş grupları arasında sükunet için çaba gösteren aracıların olduğunu belirtti.

Arabuluculara önce İsrail'in saldırıyı durdurması gerektiğini ilettiklerini aktaran Rışk, "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik." diye konuştu.

Direnişin de daha sonra sözünü söyleyeceğini belirten Rışk şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumdan istenen işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırıyı şartsız olarak durdurması için baskı yapmasıdır. Halkımız, toprağımız ve mukaddesatımızı savunmak bizim doğal meşru hakkımızdır. Hamas Hareketi'nde siyonist saldırının Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki işgal terörüne, Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi bombardımanına ve terörüne toprağımızı, Kudüs'ümüzü halkımızı, savunma amaçlı daha fazla bir meşru direnişle karşılık verme konusunda sabit ve kesin karar aldık."

İsrail yöneticilerini, saldırganlığa devam etmemeleri konusunda uyardıklarını fakat onların ders almadığını hatırlatan Rışk, İsrailli yöneticilerin Filistin direnişi ve gücünün sabrını sınamak istediğini ancak onlara hiç tahmin etmedikleri bir cevap verildiğini vurguladı.

Rışk, Gazze'de sivillere bomba yağdırmayı durdurmadıkları ve işgal altındaki Kudüs'te Yahudileştirme ve yerleşim planlarına son vermedikleri sürece İsrail'in direnişten peş peşe aldığı vurgunların devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız