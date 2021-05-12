Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rışk: "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rışk: "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik"

Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rışk: 'Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik'
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rışk, sükunet için çalışan arabuluculara, "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik.

Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rışk, sükunet için çalışan arabuluculara, "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik." dedi.

Rışk yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin direniş grupları arasında sükunet için çaba gösteren aracıların olduğunu belirtti.

Arabuluculara önce İsrail'in saldırıyı durdurması gerektiğini ilettiklerini aktaran Rışk, "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik." diye konuştu.

Direnişin de daha sonra sözünü söyleyeceğini belirten Rışk şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumdan istenen işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırıyı şartsız olarak durdurması için baskı yapmasıdır. Halkımız, toprağımız ve mukaddesatımızı savunmak bizim doğal meşru hakkımızdır. Hamas Hareketi'nde siyonist saldırının Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki işgal terörüne, Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi bombardımanına ve terörüne toprağımızı, Kudüs'ümüzü halkımızı, savunma amaçlı daha fazla bir meşru direnişle karşılık verme konusunda sabit ve kesin karar aldık."

İsrail yöneticilerini, saldırganlığa devam etmemeleri konusunda uyardıklarını fakat onların ders almadığını hatırlatan Rışk, İsrailli yöneticilerin Filistin direnişi ve gücünün sabrını sınamak istediğini ancak onlara hiç tahmin etmedikleri bir cevap verildiğini vurguladı.

Rışk, Gazze'de sivillere bomba yağdırmayı durdurmadıkları ve işgal altındaki Kudüs'te Yahudileştirme ve yerleşim planlarına son vermedikleri sürece İsrail'in direnişten peş peşe aldığı vurgunların devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Son Dakika | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye yaralı sayısı 220'ye çıktı
Son Dakika | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye yaralı sayısı 220'ye çıktı
BM'den İsrail ve Filistin 'tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor' uyarısı
BM'den İsrail ve Filistin "tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor" uyarısı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Cem Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Muslera Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rışk: "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 04:31:00. #1.15#

title