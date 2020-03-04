: Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Filistinlilerin ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına karşı...

04.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:43

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinlilerin ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına karşı birleşmesi gerektiğini söyledi.

Heniyye, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Filistin meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını değerlendiren Heniyye, Hamas'ın bu anlaşmaya karşı çıktığını hatırlattı.

Planın, Filistin halkı ve bütün bölge için tehdit oluşturduğunun altını çizen Heniyye, "ABD bölgedeki hegemonyasını güçlendirmeye ve Filistinlilerin yaşadığı ülkelere baskı kurmaya çalışıyor. Ayrıca ABD, İsrail'in güçlenmesi için bölgedeki duruma müdahale etmeye çalışıyor." dedi.

Heniyye, planın, Filistin meselesini çözmeyeceğini belirterek, "Bu plan Filistin hareketini engellemeyi ve Kudüs sorununun çözümünü baltalamayı amaçlıyor, İsrail'e, Filistin topraklarının yüzde 30'nu daha işgal etmesine izin veriyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin sözde barış planının mültecilerin ülkeye dönmesini de engellediğine dikkati çeken Heniyye, "Bu plan uluslararası hukuku baltalıyor, Filistin meselesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını çiğniyor, Arap Barış Girişimi'nin rolünü yok sayıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Heniyye, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri oluşturduğunu hatırlatarak bu birimlerin Filistin halkı için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Filistinliler arasında birliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Heniyye, "Milli birliğe ihtiyacımız var. Filistinlilerin ABD'nin sözde Orta Doğu barış planınına karşı birleşmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filistin uzlaşısı için 4 öneri

İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısının sağlanması için 4 öneri sunduklarını, bunlardan ilkinin Filistin'de başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılması olduğunu söyledi.

Heniyye, "Kudüs'te seçimlerin yapılması konusunda İsrail'e baskı kuracağız. Seçimler, Kudüs ve Gazze Şeridisiz gerçekleşemez. Bunu çok kez dile getirdik." dedi.

İkinci önerinin, tüm Filistinli grupların katılacağı ulusal bir toplantı düzenlenmesi olduğunu belirten Heniyye, üçüncüsünün ise Filistinli grupların genel sekreterliğinin toplanması olduğunu belirtti.

Heniyye, dördüncü önerinin ulusal birlik hükümetinin kurulması olduğunu dile getirerek, "Oluşturulacak hükümetin hedefi, devlet enstitülerinin oluşturulması, seçimlere hazırlığın yapılması ve Gazze Şeridi'nin abluka altından çıkarılmasıdır." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüştüklerini hatırlatan Heniyye, Rusya'ya gerçekleştirdikleri ziyaretin Filistin'deki durum ve bölgedeki değişiklikler açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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