Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Direnişin silahı pazarlık konusu edilemez"

06.02.2020 01:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 01:38

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin elindeki silahının pazarlık konusu edilemeyeceğini bildirdi.

Hamas'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının, "İsrail'in bakış açısını yansıttığını" ve "Filistin halkının temel haklarının tasfiyesi" olduğunu belirtti.

Sözde planın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ı gelecek seçimleri kaybetmekten kurtarma amacı taşıdığını vurgulayan Heniyye, anlaşmaya onay verenlerin ağır bir bedel ödeyeceğini, İsrail'in Filistinlileri hezimete uğratmaya gücünün yetmeyeceğini ve İsrail'in kimse için sığınılacak merci olmadığını kaydetti.

"Filistin direnişinin silahı, herhangi bir plan ya da çözümde pazarlık konusu edilemez." ifadesini kullanan Heniyye, tüm vatan topraklarını kurtarmak için Batı Şeria ve Kudüs'ü de içine alacak şekilde güç oluşturma stratejisine devam edeceklerine dikkati çekti.

Söz konusu planın çatışmayı sonlandırmak yerine yeni bir dönemi başlattığını ifade eden Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının yaşadığı tarihi zulmü sonlandırmayı arzuladığını kaydetti.

Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması mevzusu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta açıkladığı tek taraflı barış planındaki maddeler arasında yer alıyor. Netanyahu da barış planının açıklandığı toplantıdaki konuşmasında bu meselenin altını çizmişti.

Kaynak: AA