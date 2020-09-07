Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den ulusal birlik hükümeti çağrısı
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Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den ulusal birlik hükümeti çağrısı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'de ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den ulusal birlik hükümeti çağrısı
07.09.2020 02:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 02:36

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'de ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Filistin resmi televizyonuna konuşan Heniyye, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki bir ulusal birlik hükümeti, Filistin'deki bölünmüşlüğü sonlandırmaya giriş olabilecek üç görevi üstlenecek." dedi.

Heniyye, kurulması çağrısında bulunduğu hükümetin görevlerini, Batı Şeria ve Gazze'de Filistin yönetimine ait kurumları birleştirmek, yasama, başkanlık ve Ulusal Meclis seçimlerine hazırlık yapmak ve Gazze'de ablukanın sonlandırılması ve Batı Şeria'daki işgal planlarına karşı koymak olarak ifade etti.

Bölünmenin nasıl sonlandırılacağı konusunda çalışacak olan bir komisyonun Ramallah ve Beyrut'ta Filistinli grupların liderleri arasında düzenlenen toplantılarda oluşturulduğuna işaret eden Heniyye, "Sanıyorum bu kolay bir durum (birlik hükümetinin kurulması), bu konu dile geldi, aramızda çokça anlaşmalar var." ifadelerini kullandı.

Heniyye, Filistin halkının Kudüs'ün korunması için ümmetin ön saflarında olduğunu, kentin Filistin, Arap, İslam, Hıristiyanlık ve insanlık çevresinden koparılmak istendiğini hatırlatarak "Kudüs konusu temel meseledir, istenilen şey hedeflenen plana karşı koymaktır." dedi.

Filistinlilerin geri dönüş haklarının ABD ve İsrail'in zorbalığıyla siyasi katliama maruz kaldığını belirten Heniyye, "Bazı kesimler alternatif vatan ve göç konusunu dile getiriyor." dedi.

Kaynak: AA

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