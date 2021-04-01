Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi
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Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs'teki seçim sürecini aksatmaması ve müdahale etmemesi için baskı yapması için yardım istediği aktarıldı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs'teki seçim sürecini aksatmaması ve müdahale etmemesi için baskı yapması için yardım istediği aktarıldı.

Filistin, yaklaşan seçimler öncesi Türkiye'den yardım istedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü bildirildi. Açıklamada, Haniye'nin Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs'teki seçim sürecini aksatmaması ve müdahale etmemesi için baskı yapması için yardım istediği belirtilirken, Türkiye'ye seçimleri izlenmesi ve denetimine katılması çağırısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, özellikle seçim sürecindeki gelişmeler başta olmak üzere Filistin'deki siyasi durumuna ilişkin son gelişmelerin ele alındığı ifade edilirken, Haniye'nin Erdoğan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak yeniden seçildiği için tebrik ettiği belirtildi.

Filistin'de parlamento seçimlerinin 22 Mayıs'ta ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 31 Temmuz'da yapılması planlanıyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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