Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri Kovid-19'a yakalandı
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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri Kovid-19'a yakalandı

01.10.2020 22:49 | Son Güncelleme: 01.10.2020 22:52
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri Kovid-19'a yakalandı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Aruri'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Aruri için tüm sağlık tedbirlerinin alındığı ve iyileşene kadar karantinada kalacağı kaydedilen açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde mart ayından bu yana 3 bin 75 Kovid-19 vakası tespit edildi, 22 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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