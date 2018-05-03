Hamas Seçime Gitmeye Hazır"

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, hareketin, ulusal uzlaşı anlaşmaları yürürlüğe konulamazsa seçime gitmeye hazır olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Ebu Merzuk, "2005, 2011, 2014 ve 2017'de imzalanan uzlaşı anlaşmalarının yürürlüğe konulması mümkün değilse cumhurbaşkanlığı, meclis ve Ulusal Konsey seçimlerine gitmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Hareketin ne olursa olsun seçimin sonuçlarına bağlı kalacağını vurgulayan Ebu Merzuk, seçim konusunu Filistinli taraflar arasında arabuluculuk yapan Mısır tarafına ilettiklerini kaydetti.

Filistin topraklarında Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Batı Şeria'daki Fetih ile Hamas heyetleri, son olarak, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümetinin geçen yıl sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü devralması gerekiyordu ancak bu tam olarak hayata geçirilemedi.