Hamas Öldürülen Filistinli Cerrar İçin Taziye Çadırı Kurdu

Hamas, İsrail askerlerinin dün öldürdüğü Filistinli Ahmed Cerrar için taziye çadırı kurdu.

Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı'nın bulunduğu alana kurulan çadırda çeşitli Filistinli grupların yöneticileri de hazır bulundu.

Çadırda konuşma yapan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, Gazze ile Batı Şeria sakinlerinin birlik ve bütünlüğüne dikkati çekti.

"Müzakelerin tam aksine, direniş ve cihat seçeneğinin Filistinlilerin hakkını geri alma ve Kudüs ile çıkarıldığımız topraklara geri dönme yolu olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullanan Batş, Filistin halkına direniş yolunda yürümeyi sürdürme çağrısında bulundu.

Filistin halkının direnişle ödeyeceği bedelin, İsrail ile müzakerelerle ödeyeceği bedelden çok daha az olduğunu kaydeden Batş, Filistin uzlaşısının sağlanması ve ayrılığın bitirilmesi gerektiğini belirterek, "Çok vaktimiz yok." dedi.

İsrail askerleri bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Ahmed Cerrar'ı, dün El-Yamun beldesinde kaldığı eve baskın düzenleyerek öldürmüştü.

Olayın ardından Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Kassam'ın şehit komutanlarından" diye bahsettiği Cerrar için taziye açıklaması yayımlamıştı.

Açıklamada "Gasbedilen toprakların (Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi) yakınlarındaki eylemi gerçekleştiren kahramanı aramak için süren yoğun takibin ardından El-Yamun beldesinde işgalciler ile çatışmalar yaşandı. Çatışma sonucu Kassam'ın mücahit hücre komutanı Ahmed Cerrar şehit oldu." ifadelerine yer verilmişti.