Hamas: "Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hamas: "Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz" - Haberler
Filistin, İsrail, Hamas, Güncel

Hamas: "Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz"

Hamas Hareketi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz arasındaki birlik hükümeti kurma konusunda varılan mutabakatın, kendilerini korkutmayacağını belirtti.

21.04.2020 06:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 06:16
Hamas:

Hamas Hareketi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz arasındaki birlik hükümeti kurma konusunda varılan mutabakatın, kendilerini korkutmayacağını belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu ile Gantz'ın kuracakları hükümetin Filistin halkının haklarını gasp etme, topraklarını ilhak etme ve Yahudi devleti kurma yönündeki radikal ajandalarından korkmadıklarını" ifade etti.

İsrail'de kurulan yeni "bloğun" tüm Filistinlileri "işgal karşısında direniş ve Filistin halkının haklarını müdafaa" temelinde ulusal bir strateji geliştirmeye itmesi gerektiğini kaydeden Berhum, İsrail'le barış imzalamanın "düş satmaktan" ibaret olduğunu vurguladı.

İsrail basınında dün, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Meclis Başkanı Gantz'ın "acil birlik hükümeti" kurmak için gerekli anlaşmayı imzaladığı haberleri yer almıştı.

Başbakan Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, daha önce birlik hükümeti müzakereleri çerçevesinde, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın temmuz ayında ilhakı konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu Haberler
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca'dan yardım istedi Haberler
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca'dan yardım istedi
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını...
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fettah Can Demet Akalın Yıldız Tilbe Muazzez Abacı
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Hamas: "Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 06:23:55. #1.14#
title